Comparte

El entrenador de Países Bajos, Ronald Koeman, volvió a la carga contra Barcelona, club del que no salió de la mejor forma. El DT criticó al cuadro culé por la lesión de Frenkie de Jong y le envió un mensaje al presidente Joan Laporta.

Sobre la lesión de una de sus figuras, afirmó que “su club asumió un riesgo con él y nosotros nos quedamos sin De Jong”.

Pero eso no fue todo, puesto que recordó su salida del Barça y tuvo palabras para Laporta. “No recibí el mismo apoyo por parte del presidente que el que recibió Xavi. En ese momento me despidieron y creo que estábamos a nueve puntos del Madrid. Y ahora quedaron a diez. Para tener éxito tienes que tener el apoyo del presidente”.

Por último, apuntó que “cuando paseo por Barcelona noto el cariño de la gente, no es que ahora sea menos cariño porque no han salido bien las cosas. Me recuerdan y me recordarán como el hombre que marcó el gol de la primera Copa de Europa del club. Simplemente es que no recibí el apoyo del presidente”.