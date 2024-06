Comparte

Luego de obtener el anillo número 18 en la NBA con los Celtics, el técnico Joe Mazzulla reveló el aporte del entrenador español Pep Guardiola en la planificación del partido que le permitió a Boston volver a coronarse luego de 16 años de sequía.

“Dallas tiene una de las defensas más inteligentes. Tuvimos que ser creativos para contrarrestarlos. Pep me ayudó en las transiciones y en cómo mover a los chicos“, señaló Mazzulla después del partido.

Durante la temporada, el técnico de los Celtics visitó las instalaciones del City para conversar con Guardiola, de quien se declaró un admirador. Meses después fue el turno del catalán de visitar el TD Garden para ver el primer partido de las finales de la NBA.

Pep Guardiola, presente en este Game 1 #NBAFinals pic.twitter.com/TjxiGhIHsL — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) June 7, 2024

“Creo que lo más importante, algo que ha pasado por mi cabeza durante este proceso, es que no puedes perder de vista la gente que vino antes que nosotros. Quiero asegurar de que cada persona que ha trabajado por los Celtics, que ha jugado para los Celtics y que no ganó, sepa que su trabajo y lo que hicieron no pasó desapercibido y que jugó un papel importante el día de hoy“, añadió.

Por último, Mazzulla sostuvo que “cuando llegué, el personal, el equipo de entrenadores de Brad Stevens, los cimientos que habían construido con estos tipos cuando eran jóvenes son razones por las que estamos aquí. Solo porque ganamos no significa que lo que la gente hizo antes que nosotros no fue igual de importante”.