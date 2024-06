Comparte

Durante este miércoles se dio a conocer la nacionalización de Cristian Palacios y permite que Universidad de Chile libere un cupo de extranjero. El delantero tuvo palabras para lo que significa esto para él y sus años en Chile.

El atacante de la U se expresó sobre el tema: “La verdad que muy contento por haber recibido la nacionalización, era algo que estaba esperando hace tiempo, sabíamos que faltaba solo la firma”.

“Estoy muy contento, es una alegría para mí y para el club también. Muy feliz con el país, siempre me han recibido de la mejor manera, me han tratado muy bien, me han hecho sentir en casa y la verdad que estoy muy agradecido al país y a toda la gente que he tenido la oportunidad de conocer”, agregó el atacante.

El ‘Chorri’ llegó en 2020 a Chile, arribó a Unión Española en donde marcó 33 goles en 56 partidos y posteriormente pasó a la U en donde lleva 30 tantos en 66 duelos.