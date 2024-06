Comparte

En la previa al comienzo de la Copa América 2024, el capitán de la selección argentina, rival de Chile en el Grupo A, Lionel Messi se refirió a los candidatos para quedarse con el título. La Pulga abordó la ausencia de Neymar en el conjunto brasilero que, pese a la ausencia del ex Barcelona, sigue siendo uno de los favoritos para coronarse en Estados Unidos, según el argentino.

En entrevista con Marcelo Tinelli, Messi analizó el favoritismo de Argentina para revalidar el título obtenido en 2021: “Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores, pero no quiere decir que la vayamos a ganar caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son muy complicadas”.

Sobre la ausencia de su ex compañero en Barcelona y PSG, Neymar, Messi señaló que “es una lástima, pero jugadores tienen un millón. Brasil siempre tiene jugadores de sobra porque sacan distintos continuamente. Si bien Ney no está, porque tuvo un año complicado y no llegó, tienen un millón. Tienen un equipo muy fuerte, muy competitivo. Brasil es como Argentina: es candidata y va a querer ganar la Copa América”.

Messi y su futuro

El capitán Argentina abordó lo que ha sido su nueva vida en Norteamérica desde que se fue a jugar en el Inter Miami. “Lo vives de otra manera. Nosotros acá jugamos un partido por semana y te da más tiempo para hacer cosas que en Europa, que lo piensas dos veces. Lo primero es dormir y comer bien. Acá te dan más libertad. Lo tomas de otra manera. Antonela es muy independiente, se mueve sola para todos lados. Los nenes se adaptaron rapidísimo y juegan en la escuelita del club”, sostuvo.

También, Messi tuvo palabras para lo que será el futuro de su carrera y su posible participación en el Mundial de 2026. “No sé lo que va a pasar de acá a dos años, no sé cómo voy a estar físicamente, si voy a estar para seguir aportando cosas, por eso no sé si voy a estar como lo dije en su momento. Vivo el día a día y no pienso en lo que pueda llegar a pasar. Si bien la edad es un número, yo me siento muy bien”, sentenció.