Anoche se confirmó la noticia de que Luciano Cabral firmará en el León de México y extinguió la posibilidad de jugar en la U o en el Colo-Colo. En Puntapié Inicial, Patricio Yáñez se refirió a la salida del habilidoso volante de Coquimbo Unido al fútbol mexicano y apuntó a la lentitud de Blanco y Negro, nuevamente, en materia de refuerzos.

“Que bueno que lo vendieron porque siento que le estaban metiendo demasiada presión y es un tema que, ojalá, lo pueda ir a demostrar al fútbol mexicano. No voy a hablar del tema monetario, pero le pagarán más de 10 veces lo que ganaba acá, lo que podía ofrecerle un club como Colo-Colo, como la U”, señaló el comentarista de Deportes en Agricultura sobre la venta de Luciano Cabral.

“Se va con un muy buen contrato, a un fútbol competitivo como el fútbol mexicano. Ojalá le vaya bien porque es un hombre que puede estar en la Roja por Clasificatorias”, añadió.

¿Y los refuerzos de Colo-Colo?

Un tema que genera especial preocupación para Patricio Yáñez es la conformación del plantel del Popular de cara al segundo semestre. El Cacique jugará los octavos de final de la Copa Libertadores y tendrá la misión de acortar los seis puntos de diferencia que tiene con la U en el Campeonato Nacional y aún no tienen ningún refuerzo.

“Todavía no llega nada y me refiero a que Almirón pretendía que a esta altura estén acá (los refuerzos). Uno sabe que es difícil, que no te va a llegar lo mejor, tampoco te llega el segundo corte, pero bueno, el tercer corte que te llegue ya debiera estar entrenando. Bien sabemos que el fútbol chileno, en general, le cuesta mucho, no están todos los recursos y lo único que está más cerca es Di Yorio, pero no pasa nada”, sentenció.