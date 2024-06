Comparte

En las últimas horas se reveló que Claudio Bravo está casi descartado para el debut de Chile por la Copa América. Ante la baja del capitán, las dudas sobre quién estará bajo los tres palos de la Roja ante Perú, y los comentaristas de Deportes en Agricultura hicieron su análisis: Brayan Cortés debería estar al arco este viernes.

Juan Cristóbal Guarello detalló que respecto al “tema de rendimiento objetivo y frío, me parece que le da más confiabilidad Arias, pero hay un tema con el rendimiento en la selección. La sensación que me da es que Arias nunca se ha sentido cómodo, ni respaldado por los hinchas. Nunca se ha sentido feliz en el arco de Chile“.

“Siempre jugó con mucha presión, desde el momento en que le tocó reemplazar a Bravo de manera casi inesperada el 2019, por el conflicto que evidentemente excedía que estuviera o no Arias. Él no tenía nada que ver en eso. De repente se encontró con una responsabilidad, la presión y la referencia inmediata de Bravo, que en ese momento estaba en el City”, añadió.

A las reflexiones se sumó Manuel De Tezanos, quien reflexionó sobre la manera en que viene jugando la Roja hace varios años. “Encuentro que Chile tiene un chip, que lo tiene hace mucho tiempo, que es poder refugiarse en su arquero de manera casi automática, casi sin pensarlo. Creo que Arias, en las dos primeras intervenciones (contra Paraguay) puso nervioso a todo el estadio“, sostuvo.

Brayan Cortés durante el Entrenamiento de la Selección Chilena de Fútbol. AGENCIA UNO

Bravo y el juego con los pies

A lo que Guarello agregó que “eso nunca se ha terminado de consolidar, en general se ha optado por Brayan Cortés, que ha respondido, algún partido malo ha tenido, pero en general ha respondido en la selección. Pero hay un detalle que tiene que ver con el funcionamiento que es, cuando juega Chile y se apoya en el arquero, me parece que Cortés está más cerca de lo que necesita la mecánica chilena que lo que tiene Arias, que es más rústico con los pies”.

Para Cristián Caamaño, Ricardo Gareca optó por Gabriel Arias porque “Matías Catalán y Paulo Díaz juegan con dos arqueros en Argentina que no juegan con los pies. Entonces, ellos generalmente terminan saliendo, no buscan al arquero. Armani (arquero de River Plate) no tiene buen juego con los pies, y al arquero Herrera (Talleres) le cuesta. Entonces, a partir de ahí uno cree que, para Gareca no es tan fundamental el juego con los pies“.

Por último, los panelistas de Deportes en Agricultura dieron su preferencia directa para el arco de la Roja: “Yo no habría citado a Arias a la selección. Prefiero a Cortés y a un joven en vez de un portero que ya tiene 37 años, que ya tuvo sus partidos y nunca rindió, aseguró De Tezanos.

“De repente hay cosas adentro que uno no sabe, de disposición, de visión del entrenador, hay detalles que uno desconoce, pero en lo futbolístico netamente, me parece que Cortés en un 80% ha respondido en la selección y por características es más cercano a lo que hace Bravo, que Arias“, cerró Guarello.