En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió al futuro de Claudio Bravo y aseguró que de no encontrar club, no debe ser considerado por Ricardo Gareca para las Clasificatorias junto a La Roja.

“No puede. Más allá de lo que responda el técnico, un jugador de mediados de julio a septiembre sin club, no puede estar”, dijo el comentarista.

“No tiene que estar. ¿Cómo va a estar si no va a estar entrenando ni jugando?”, agregó.

La opinión de Yáñez fue compartida por Cristián Caamaño, quien sostuvo que “si no encuentra club de aquí a septiembre, ese escenario habría que planteárselo a Gareca, saber cuál es su impresión de un jugador que está a punto de retirarse, que no tuvo continuidad en su club, que no jugaba desde noviembre”.