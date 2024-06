Comparte

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla abordó lo que será el duelo de Chile ante Argentina, respaldó a Darío Osorio y señaló que el volante debe entender el sitial que tiene en la Roja para poder rendir.

Sobre el desempeño del formado en la Universidad de Chile, Pinilla aseguró que “no se le puede crucificar a Darío Osorio por 45 minutos frente a Perú, en un partido feo, en el que no hubo puntos altos; un partido trabado, en el que te bloquearon las bandas y no te dejaron jugar; que te incomodaron durante los 90 minutos, no se puede crucificar a un chico que viene haciendo las cosas bien hace mucho rato”.

Además, señaló que “a Darío Osorio lo conocemos con esas lagunas, con esos momentos emocionales complicados, lo conocemos de esa manera. ¿A qué otro Darío Osorio conocemos nosotros? Lo conocemos tal cuál es el muchacho y siempre ha sido igual“.

“Él tiene que saber que su rol en la selección es primordial, que es un jugador importante, tiene que sentirse importante. Tiene la confianza del técnico, del público, de sus compañeros. Darío Osorio tiene todo para hacer brillar sus aptitudes, pero tiene que darse cuenta también donde está parado. Es importante también eso“, agregó el campeón de la Copa América 2015 con la Roja.

Pinilla y partido ante Argentina

Por último, Pinilla reflexionó sobre lo que debe hacer la selección nacional para tener un buen resultado ante la Albiceleste: “tiene que acercarse a lo que hizo ante Francia, ante Albania. Seguramente va a tener más la posibilidad, más espacios y mejores pasajes durante el partido, porque Argentina te los concede, pero tiene que acercarse a su mejor versión porque, lamentablemente, tenemos pocos partidos de la selección como para decir a qué es lo que jugamos“.

“Tenemos los amistosos, el duelo con Paraguay, que se resolvió de muy buena manera, pero no tenemos grandes apretones oficiales como para decir que Chile no va a funcionar“, sentenció.