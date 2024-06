Comparte

Este sábado Chile se juega la vida en la Copa América ante Canadá, y para el comentarista de Puntapié Inicial, Cristián Caamaño, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, debería apostar por mantener a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en la delantera porque “no hay ninguno que sea mejor”.

La final contra Canadá

Al momento de analizar el posible XI titular de la Roja ante el seleccionado canadiense, Caamaño señaló que “si yo fuese yo Gareca, indudablemente que con la conformidad que existió tras el partido ante Argentina, independiente del resultado, me parece que lo va a ir a buscar con las mismas armas que imaginó el partido de Argentina“.

“Después, se puede dar otro tipo de situaciones cuando comienza a rodar la pelotita. Así que yo creo que repite, más allá de que las voces que se fuera Alexis fuera Pulgar; después del partido con Perú era fuera Osorio, fuera Vargas. Yo creo que a esta altura se van a calmar las pasiones. Y si gana Chile el sábado y las pasas a cuartos, van a volver a ser todos ídolos”, añadió a los micrófonos de Deportes en Agricultura.

Al repasar las posiciones en ataque, Caamaño sostuvo que no sacaría de la titularidad ni “a Sánchez ni Vargas, no saco ninguno. No hay ninguno que sea mejor. Ben Brereton no ha demostrado todavía”.

La Roja de Gareca en Clasificatorias

Con miras a lo que será el plantel de la selección chilena para las Clasificatorias de septiembre, en las que Chile enfrenta a Argentina y Bolivia, Caamaño reflexionó que “hoy hay chances para todos los futbolistas y lo ha demostrado Gareca. Aquí nadie está por sobre nadie y creo que es el caso Igor Lichnosky, que es el más relevante porque era el que tiene menos jineta y termina siendo muy titular por sobre Maripán, por sobre Catalán”.

“Hay cosas que a lo mejor para nosotros son intangibles y que para Gareca son muy importantes. Y a partir de ahí mismo, que Lichnosky se ganó la titularidad y nadie podría decir que se arrancan para las Clasificatorias, está peleando mano a mano la titularidad contra cualquiera, incluso contra Paulo Díaz, y eso es una buena noticia para Gareca, porque va encontrando jugadores en posiciones donde no teníamos esos jugadores indiscutibles, futbolistas que te permitan confiar”, indicó.

“Seguramente en septiembre se baraja de nuevo, porque hay que ver al que está con club, al que no está jugando, que arrancó la temporada con ritmo, o al que está con continuidad, sacando a Claudio Bravo, el resto entra con esa presión de saber dónde voy a estar jugando septiembre. Hablo de Alexis Sánchez, hablo de Lichnovsky, que tiene una complicación en México porque no se ve en el América”.

“Entonces, habrá futbolistas que ahí vamos a estar atento a lo de Mauricio Isla, que dice que sigue en Independiente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con uno de estos futbolistas de cara al mes de septiembre”, concluyó.