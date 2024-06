Comparte

La Conmebol reveló los audios del VAR en la polémica jugada del inicio del duelo entre Chile y Canadá, donde Moise Bombito agredió a Rodrigo Echeverría, pero no fue sancionado con tarjeta roja.

En los audios se aprecia que el Asistente de VAR advierte que “cayó uno”, sin embargo, el encargado de la Asistencia de Video dice rápidamente que no fue “nada, nada”.

Esto fue compartido por el cuarto árbitro, quien asegura que lo de Bombito “no fue para pegar”. Así, Wilmar Roldán, juez principal, enfatiza que “no, le pone el brazo así nada más”.

Decisión incorrecta

Sin embargo, desde Conmebol discreparon con el actuar de los árbitros y explicaron que lo sucedido ameritaba la tarjeta roja.

“En el minuto cuatro, en una reanudación de tiro de esquina no estando el balón en juego, un atacante de blanco golpea con el codo la cara del jugador de rojo y azul, lo que se configura como conducta violenta, y por ende, tarjeta roja. El árbitro ante esta acción no toma ninguna sanción disciplinaria, el VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la conducta violenta y confirman incorrectamente la decisión de campo”, señaló el organismo.

