En su llegada a Santiago, tras la participación de Chile en la Copa América 2024, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, se mostró conforme por el trabajo realizado con la selección chilena, aunque reconoció que tenía más expectativas en cuanto a los resultados en cancha.

En el aeropuerto Nueva Pudahuel, Gareca reconoció que la eliminación de Chile en fase de grupos “no fue lo que fuimos a buscar. Íbamos a buscar la clasificación y bueno, no se dio. Apenados, lógicamente, porque teníamos mejores expectativas”.

Sobre el arbitraje de Wilmar Roldán, el Tigre sostuvo que “me pareció apresurado en la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto. No me pareció. Fue una carrera en velocidad de dos jugadores en el cual era muy factible el choque. Pero se tiene que juzgar la intención. No hubo mala intención, me pareció desde arriba, donde yo lo veía. No me pareció la mejor decisión en ese aspecto, por todo lo que se jugaba, por el tiempo que transcurría el partido, no hubo una agresión que de pronto uno pueda interpretar”.

Al ser consultado sobre la sanción de la Conmebol que lo dejó fuera del partido ante Canadá, Gareca detalló que “tratamos de hacer todo. Es muy estricto, el reglamento contempla eso, pero fue muy estricto porque tan solo un minuto pasó que un jugador no llegó a tiempo. Y bueno, el técnico paga las consecuencias en ese aspecto. Era muy rápido la caminata hasta los vestuarios, porque son distancias largas también. Tratamos de acomodarlo de la mejor manera, pero lamentablemente me suspendieron el partido”.

Al analizar el juego de la Roja, el argentino manifestó que “es evidente que teníamos otras expectativas. Respecto a eso hicimos todo lo posible, pero bueno, nunca nos encontramos, o por lo menos de lo que de lo que habíamos insinuado en los partidos anteriores, nos costó generar. Fueron partidos muy disputados, por supuesto, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas“.

Ricardo Gareca no se mostró contento con lo mostrado por sus dirigidos en la Copa América 2024, pero se mostró autocrítico en su llegada al país: “Somos los máximos responsables, somos lo que definimos una idea de juego, los que confeccionamos el equipo y los cambios. Todos tenemos una gran autocrítica en ese aspecto”.

“El equipo está sólido. En líneas generales, hemos recibido pocos goles y nos ha costado más que nada el hecho de no haber podido ganar. Pero el equipo se mostró sólido y creo que eso también es un punto como para destacar, pero lógicamente que con eso no nos conformamos. Necesitamos hacer goles para ganar, pero en general después las actuaciones individuales de algunos muchachos fueron muy importantes“, añadió.

Gareca destacó el comportamiento de sus dirigidos durante su concentración para la Copa América y destacó “el comportamiento. Y déjeme darle un agradecimiento muy especial a la gente. La gente fue muy conmovedora, como nos apoyaron en todos los partidos. En el último hubo más de 20.000 chilenos en la cancha, así que realmente no contento porque no le pudimos dar un triunfo, pero sí muy agradecido del apoyo que tuvimos en todo momento”.

De cara a los próximos desafíos de la Roja, Ricardo Gareca señaló que “vamos a ver un poco el calendario de todo este asunto. Todavía no he viajado y lo considero algo fundamental. No solamente porque me permite estar en contacto con los jugadores, ya que es mucho más cara a cara, y me permite conocer un poco a todo su familia”.

“Hay jugadores que uno tenía en consideración pero que dado los tiempos, el apuro de todo, bueno, me falta verlos personalmente, pero los tenemos muy en cuenta. Es una etapa en la cual se verá un análisis de toda la Copa América, ya mucho más analítico, mucho más frío y mucho más tranquilo”, manifestó el Tigre.

Por último, el técnico de la selección chilena sinceró que “tenía mejores expectativas futbolísticamente. Referente a eso la convivencia fue muy buena, la convivencia necesito destacarlo, el comportamiento, la convivencia fue muy buena, de todos los muchachos. La verdad que solo palabras de agradecimiento.

“Después, en lo futbolístico, ya entramos en un detalle mucho más importante para la selección nacional: el rendimiento. Vamos a analizarlo más profundamente”, concluyó.