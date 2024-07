Comparte

Tras su eliminación en Wimbledon, Nicolás Jarry (20° del ranking ATP) se refirió a los problemas médicos que venía arrastrando en las últimas semanas, que lo tuvieron al borde de perderse el torneo londinense, y el efecto que tuvo en su desempeño sobre el césped del tercer Grand Slam del año.

En conversación con ESPN, el chileno reconoció que “no me siento bien, no me vengo sintiendo bien y no me voy a sentir bien pronto, pero muy contento con mi entrega y haberme dado la posibilidad de jugar Wimbledon”.

Cabe mencionar que tras su participación en Roland Garros, Jarry estuvo cerca de un mes sin disputar un partido oficial, aquejado por una neuronitis ventricular que lo afectó en el balance y el equilibrio. El chileno se perdió el ATP 500 de Halle, la antesala de Wimbledon, solo jugó una exibihción ante el argentino Francisco Cerúndulo, como preparación para disputar el tercer Grand Slam de la temporada.

La recuperación de Jarry

“He trabajado muy duro estas dos semanas para intentar llegar. Tuve mis chances dentro del partido. Me voy contento. Es duro, pero lo acepté muy bien. Me voy feliz. El sábado que llegué volé sin saber si iba a jugar. Empecé hace ocho días con mi entrenador tirándome la pelota con la mano y hoy pude jugar un partido, hacer sufrir al otro”, añadió Jarry.

Sobre su recuperación, la segunda raqueta nacional manifestó que “lo fome es que la única solución de lo que me pasa es seguir dándole. Tengo que aceptar cómo me voy sintiendo, los avances y entrar a la cancha. Poco a poco me iré sintiendo mejor”.

Ahora Jarry tiene que preparar su participación en lo que será el torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde será uno de los tres tenistas chilenos en competencia, junto a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.