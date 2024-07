Vicente Reyes tiene nuevo equipo en Inglaterra. El portero chileno cuyo pase pertenece a Norwich City, partirá nuevamente a préstamo para continuar su carrera.

El guardameta de 20 años jugó la última temporada en el Forest Green Rovers de la League Two, donde su equipo terminó por descender.

Tras su paso por Forest Green se confirmó este martes que Reyes partirá a préstamo al Cambridge United de la League One, de la tercera categoría del fútbol inglés.

Así lo anunció el propio elenco en sus redes sociales. “Cambridge United se complace en anunciar el fichaje de Vicente Reyes a préstamo por un año”, señaló el cuadro inglés.

Cambridge United are pleased to announce the signing of Vicente Reyes on a one-year loan deal. ✍️

— Cambridge United FC (@CambridgeUtdFC) July 2, 2024