Países Bajos no tuvo mayores inconvenientes para avanzar en la Eurocopa. El seleccionado neerlandés derrotó por 3-0 a Rumania y con ello se metió en cuartos de final de la competencia.

El elenco dirigido por Roland Koeman se impuso con claridad gracias al gol de Cody Gakpo (20’) y el doblete de Donyell Malen (83’ y 90+3’).

En la llave de los ocho mejores, Países Bajos espera por el ganador de la llave entre Austria y Turquía.

🇳🇱 Oranje secure a place in the last eight! #EURO2024 | #ROUNED pic.twitter.com/4eBD0KzQ9P

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024