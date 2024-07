Comparte

Tras el arribo de algunos miembros de la Roja, tras la eliminación en Copa América, Patricio Yáñez dio su análisis del rendimiento de Chile en Puntapié Inicial, y aseguró que los jugadores más experimentados del plantel no están rindiendo los frutos necesarios para llevar a nuestro país al próximo Mundial.

En su llegada al país, Ricardo Gareca asmió su responsabilidad en la eliminación de Chile, claro que para Patricio Yáñez “es una obviedad decir que yo soy el responsable de todo eso, es obvio que el cuerpo técnico son los responsables de todo lo que pasó. No se pudo repetir lo que se hizo en los amistosos, no hay tiempo de trabajo en términos de tener semanas con los jugadores y ahora hay que esperar lo que venga en septiembre.

“Los más viejos son los que no andan”

“Luego viene la incertidumbre que genera siempre algunos jugadores que no tienen definido su futuro. Vienen las vacaciones, la pretemporada y hay que esperar a que retornen en un segundo semestre en un tono más importante, y que Gareca tenga la tecla. No hay tiempo como se puede tener en un club, donde tienes tiempo de recuperar, de trabajar, de modificar. Acá es esperar a que llegue septiembre y comenzar a darle a algo que comienza a decidir el futuro de la Roja para estar en el próximo Mundial“, añadió.

El comentarista de Deportes en Agricultura fue claro en apuntar el rendimiento de algunos referentes de la Roja y sostuvo que “los más viejos son los que no andan. Vargas ni Alexis, no pasa absolutamente nada con ellos, pero una cosa es el camarín, la cuestión interna, pero lo que pasa es que no hay peso en la cancha”.

“También la incertidumbre está puesta en Bravo también, si es que va a jugar o no va a jugar. Ya le duele entrenar, no es que no ponga de su parte, todo lo contrario. Claudio es super profesional pero ya le pasa la factura, tiene un problema en una rodilla aparentemente, y tiene que poner grandes esfuerzos para darle con todo. Lo ha hecho, pero quedó demostrado en esta Copa América que lamentablemente no le alcanzó”, agregó Yáñez.

Opciones para la Roja

Otro de los puntos de análisis del campeón de América con Colo-Colo en 1991 fue lo expuesto por Gareca sobre que tiene que conocer a ciertos jugadores de la selección. Para Yáñez, el entrenador de Chile no tiene muchos nombres a quien conocer “si los tuvo prácticamente a todos acá. Los tiempos han cambiado, no es la época de la prehistoria del fútbol donde no había comunicación, hoy te comunicas de manera muy distinta. La vida cambió, el trabajo cambió a través de la cuestión telemática, pero si él siente que necesita ir a conocer a alguien, no sé a quién podría ir a conocer“.

De todas formas, Pato Yáñez se aventura en dar un par de nombres como el de “Bruno Barticciotto, que a mi me parece que si o si tiene que estar en la siguiente convocatoria. Aránguiz, Alarcón… no sé. Solo queda desearle toda la suerte, que le vaya muy bien en ese tema y que de alguna manera trabaje a distancia con lo que va a ser los partidos de septiembre”.

Claro que para Yáñez los resultados tienen que darse desde ya, con los partidos ante Argentina en Buenos Aires y frente a Bolivia en Santiago. “Si este año no respondemos en ese lote que está ahí entre el sexto y el medio cupo, la verdad es que uno no pretende estar arriba con Venezuela, Colombia, Argentina o Brasil, aunque los brasileños en algún momento van a dejar de jugar los partidos de solteros contra casados y se van a meter en la dinámica de las clasificatorias y van a estar arriba”, concluyó.