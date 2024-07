Paul Pogba, volante francés de la Juventus que no juega desde que dio positivo en un control antidopaje el pasado mes de agosto, no piensa en el retiro.

El mediocampista campeón del mundo en Rusia 2018 apareció en Dusseldorf para el duelo entre Francia y Bélgica por los octavos de final de la Eurocopa y desmintió los rumores de su posible retiro del fútbol.

“Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado, está aquí y hasta que no me vean decir que terminé no hay que preocuparse”, dijo a Sky Sports.

“Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar”, agregó.

Sobre su futuro, en tanto, señaló que “por las últimas noticias que tengo, aún sigo siendo jugador de la Juventus. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente y el entrenador, pero tengo contrato vigente. Creo que están esperando el resultado del recurso, pero hay que preguntarles”.

"I'm still here, I'm still positive…"

Paul Pogba discusses the rumours surrounding his potential retirement and confirms he does want to make a return to football 🗣 pic.twitter.com/K8SoQBTYN5

— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 2, 2024