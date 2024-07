Comparte

Novak Djokovic debutó en Wimbledon con una sólida victoria sobre el checo Vit Kopriva, venciendo por 6-1, 6-2, 6-2 en el tercer Grand Slam de la temporada. Este triunfo no solo marca un buen inicio en el torneo, sino que también resalta la notable recuperación del serbio tras su operación de meniscos hace apenas tres semanas.

Jugó con el freno de mano

Djokovic, conocido por su agilidad y elasticidad en la cancha, adoptó una estrategia más conservadora durante su primer partido. Limitó sus movimientos, evitó las subidas a la red y se mantuvo en el fondo de la cancha para proteger su rodilla derecha. Sin embargo, en un momento crucial del segundo set, Djokovic se deslizó para alcanzar un break point, ganando el punto y celebrando efusivamente.

“Jugué lo suficientemente bien para tener confianza de ganar en sets corridos. Sentí que a medida que el partido progresaba, me movía mejor. En un punto donde quebré en el segundo set, me deslicé, y fue la primera vez que lo hice en toda la temporada de pasto. No hice ninguna en todos mis entrenamientos, así que fue un buen test”, explicó Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido.

Esta prueba fue significativa para Djokovic, quien confesó que tuvo dudas sobre realizar movimientos más arriesgados tras su operación. “Después de deslizar, me sentí feliz de haberlo hecho, porque uno siempre tiene sus dudas de realizar esos movimientos más arriesgados. Pero el saber que puedo hacer eso es muy reconfortante y positivo”, añadió.

La clave: el servicio de Djokovic

El servicio fue la principal arma del serbio en su victoria inicial. Djokovic, aunque no tiene el saque más potente del circuito, es conocido por su precisión milimétrica. En este partido, registró diez aces y solo perdió cuatro puntos con su primer servicio, además de no enfrentar ningún break point en contra.

En la segunda ronda, Djokovic enfrentará al británico Jake Fearnley, un joven de 22 años que proviene de la Texas Christian University. Sobre su próximo oponente, Djokovic comentó: “No conozco nada sobre él. Me llevo tarea para la casa”.