Luego que la UEFA iniciara una investigación por el festejo de Merih Demiral en uno de sus goles ante Austria en los octavos de final de la Eurocopa por presuntos gestos ultranacionalistas, el Gobierno de Turquía salió a condenar el actuar del organismo rector del fútbol europeo.

“Es inaceptable que la UEFA haya abierto una investigación disciplinaria contra el futbolista Merih Demiral”, señaló a través de un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

El Gobierno, además, aseguró que el gesto de ‘Los Lobos Grises’ “no puede asociarse necesariamente con el extremismo de derecha”. Además, tildaron de “xenófobas” las reacciones de las autoridades alemanas contra Demiral.

“Condenamos las reacciones políticamente motivadas ante el uso de un símbolo histórico y cultural como parte de la celebración de un gol de una manera que no apunta a nadie”, sentenció el escrito.

Regarding the Disciplinary Investigation Against Turkish National Footballer Merih Demiral https://t.co/RcFzOBSHvC pic.twitter.com/Q4JgOxTVXL

— Turkish MFA (@MFATurkiye) July 3, 2024