Ethan Mbappé siguió los pasos de su hermano Kylian y tampoco renovó con París Saint-Germain. El mediocampista de 17 años decidió no extender su vínculo y ya tiene nuevo equipo.

Si bien se rumoreó de un posible traspaso al Real Madrid e incluso al Real Betis de Manuel Pellegrini, finalmente el volante se quedará en Francia.

Y es que según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Ethan Mbappé fichará por el Lille, equipo que terminó quinto en la última temporada en la Ligue 1.

Ethan debutó con el PSG en la temporada 2023-24, donde jugó un total de cinco partidos y se alzó campeón de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

🚨🔴 Ethan Mbappé, undergoing medical tests and then signing long term deal as new Lille player.

Ethan Mbappé was never part of talks with Real Madrid as full focus was on solution in Ligue1.

Free transfer set to be completed. 🇫🇷 pic.twitter.com/1GODjbSsqc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024