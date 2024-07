Comparte

Tanto el arbitraje, como las actuaciones del VAR, han estado en el ojo de la polémica en la Copa América 2024. La primera alerta saltó en la derrota de Chile ante Argentina, cuando no se revisó una plancha en contra de Gabriel Suazo. A partir de ahí, varias jugadas han quedado en entredicho y esta vez le tocó a Brasil lamentarse por los errores arbitrales.

Corría el minuto 42 del empate 1-1 de la Canarinha con Colombia cuando un defensor cafetalero derribó a Vinicius Junior dentro del área. Inmediatamente los jugadores brasileros reclamaron penal, pero el juez del partido decidió no cobrar. Tampoco lo llamaron desde el VAR para revisar la jugada, por lo que la infracción quedó impune. En ese momento Brasil ganaba 1-0 y solo cinco minutos después caería el empate colombiano.

Tras el encuentro, el técnico del Scratch, Dorival Júnior, denunció que “Brasil resultó perjudicado“, y hoy la Conmebol le dio la razón. El ente rector del fútbol sudamericano reconoció el error en la jugada y entregó detalles de la mala decisión del VAR.

“El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintos ángulos, velocidades y consideraciones, y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo“, señalaron desde la Conmebol.

La aclaración por parte del organismo latinoamericano de poco le sirve al seleccionado brasilero, ya que tendrán que enfrentar a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, mientras que Colombia se medirá ante Panamá por un cupo en las semifinales.

El duelo entre colombianos y panameños se jugará este sábado 06 de junio a las 18 horas en el Estadio de la Universidad de Phoenix, mientras que la selección brasilera se medirá ante el combinado uruguayo el mismo día pero a las 21 horas, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.