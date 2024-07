Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez y Juan Cristóbal Guarello analizaron el posible traspaso de Carlos Palacios a Boca Juniors y aseguraron que no ven a la Joya en el cuadro xeneize.

“No, con esto no. No le dio para marcar la diferencia en Colo-Colo teniendo las condiciones que tiene. Tiene que mejorar mucho en su aspecto físico, yo creo que eso es lo relevante para que él pueda tener continuidad y no hablo de defender, de marcar, ni de ir a trancar con la cabeza como hacen algunos, sino que para tomar buenas decisiones, tener movilidad y generar fútbol, porque con esto no le da”, dijo Yáñez.

Esto fue compartido por Guarello, quien señaló que “Palacios ha ido cayendo en su rendimiento, está cada vez más lento, más pasivo, menos comprometido con el juego, solo tiene pequeñas rachas. Él cuando tiene la pelota y como tiene buena caja y habilidad, técnicamente es muy bueno, aguanta bien, pero cuando le escalonan un poquito la marca se complica”.

“Con el talento hoy no alcanza”, concluyeron ambos comentaristas.