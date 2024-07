Comparte

El exboxeador chileno, Martín Vargas, recordó el grave accidente sufrido hace cinco semanas en Maipú, donde fue atropellado a pocos metros de su casa.

“Para mí es una satisfacción estar recuperándome luego del estado en que quedé, pero gracias a los cuidados de mi familia ya estoy mejor. Esta es la peor pelea que tuve en mi vida, pero le gané a la muerte. Eso sí, todavía duele, acuérdese que fueron cuatro costillas fracturadas”, dijo en diálogo con LUN.

Respecto a lo ocurrido aquel día, Vargas detalló que “con el pencazo volé como 20 metros de donde me atropelló la moto. Y doy gracias a Dios porque vencí a la muerte, aunque muchos de seguro han dicho: ‘El huevón tuvo suerte y quedó vivo…’. Pasé unos momentos críticos, aunque lo más importante es estar bien después de estar metido en el hoyo. Soy duro de matar”.

Al ser consultado sobre qué hará cuando se recupere, el expúgil contó que “volver a mi proyecto con los chicos. Tengo mis alumnos y además del deporte me gusta enseñarles a que sean educados, respetuosos, que cedan el asiento a los mayores, aunque a mí no me gusta, cuando voy en la micro, que me digan ‘Profe, siéntese’. Ahí les respondo que bajo en la siguiente parada”.

Por último, reveló cómo le gustaría ser recordado. “Yo soy feliz con mi mujer, con los hijos, con los nietos. Quiero seguir luchando por la vida, y desde mi rincón ayudando al deporte chileno. Hay Martín para rato. A mí la plata no me interesa, me preocupa sí que mi familia no tenga problemas de ese tipo”, cerró.