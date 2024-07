Comparte

La teleserie por el fichaje de Charles Aránguiz a Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo. Y es que si bien los azules mantienen las esperanzas de fichar al Príncipe en el actual mercado, desde Internacional de Porto Alegren mantienen su negativa para desprenderse del jugador.

Así lo manifestó el entrenador del equipo, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien tras el empate 1-1 ante Fluminense por el Brasileirao, se refirió a la posible salida del volante nacional.

“Ahí está el presidente diciendo que no, que no hay salida. Está diciendo que no con el dedo”, dijo en conferencia de prensa.

“No estoy al tanto de las noticias, no tengo redes, ya saben. Leo y escucho muy poco. Charles es un jugador fundamental para nosotros. Es importante dentro del vestuario, es un referente; necesitamos entradas, no salidas, esa es la realidad”, agregó.

Por último, Coudet reconoció que “Charles es un jugador más que importante para mí, para el grupo y para Inter”.