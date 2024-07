Comparte

Alejandro Tabilo (19° del ranking ATP) vio frenado su sueño en Wimbledon. El chileno cayó en tres sets ante el estadounidense Tylor Fritz (12°) y se despidió en la tercera ronda del torneo británico.

La primera raqueta nacional, pese a que opuso dura resistencia, no pudo frenar a su bestia negra, a quien ha enfrentado en tres ocasiones, considerando su partido en Wimbledon, y no ganó en ninguna de ellas. Esta no fue la excepción y cayó por parciales de 7-6(3), 6-3 y 7-5.

De esta forma, terminó la estadía de Tabilo en Wimbledon, donde alcanzó una histórica tercera ronda y le permitió sumar puntos para continuar como la primera raqueta nacional.

Ahora, lo que se viene para el ‘Jano’ es el ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, para luego enfocarse en los Juegos Olímpicos de París 2024.