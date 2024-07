Colombia sigue firme en busca del título. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron por 5 a 0 a Panamá en los cuartos de final de la Copa América y se instalan entre los cuatro mejores del torneo.

Con otro tremendo partido de James Rodríguez con la camiseta amarilla, el combinado cafetalero logró imponer los términos sobre la selección centroamericana. De hecho, el ex Real Madrid participó en tres de los cinco goles del equipo sudamericano.

Es que James lanzó el centro para que Jhon Córdoba (8’) anotara de cabeza el primero del partido, luego transformó un penal en gol (15’) y tras aquello cedió una perfecta habilitación para el golazo de Luis Díaz (41’).

Aunque esa no fue toda la fuerza goleadora de Colombia, ya que Richard Ríos (70’) también quiso poner su granito de arena y anotó un golazo de distancia para el cuarto colombiano.

Tras aquello, las más de 39 mil personas aplaudieron de pie a James Rodríguez, quien fue sustituido por Juan Fernando Quintero.

Finalmente, en el epílogo del partido Miguel Borja (90+4′) marcó el quinto desde el punto penal para cerrar la goleada en Arizona.

Con esta victoria, Colombia no solo avanza a las semifinales del torneo continental, sino que también iguala el récord de partidos sin perder de Francisco Maturana entre 1993 y 1994, llegando a 27 duelos sin conocer la derrota. Tremendo.

Ahora, el equipo de Néstor Lorenzo esperará rival en las semifinales, el cual saldrá entre Uruguay y Brasil.

On to the next one 💫 pic.twitter.com/IXAWPjJifJ