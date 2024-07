Inglaterra sigue con vida en la Eurocopa. Con una presentación no exenta de dudas, el combinado inglés tuvo que ir hasta los penales para vencer por 5 a 3 a Suiza y avanzar a las semifinales de la competición.

En un partido deslucido, parecía que la Selección de Suiza se iba a quedar con la clasificación, y no solo por el gol que marcó Breel Embolo al minuto 75, sino que también porque era quien más juego e intención de ganar mostraba dentro de la cancha.

Sin embargo, cinco minutos después de la apertura de la cuenta, Bukayo Saka (80’) le dio una estocada al centro del corazón suizo y puso el empate con un golazo de distancia. El clasificado se definía en el tiempo extra. O eso se pensaba.

Pero nada de eso fue así, ya que en los 30 minutos de agregado, ninguna selección logró hacerse daño, por lo que todo se estiró a los penales.

Y en el muere-muere fue Inglaterra la que sobrevivió gracias a su portero Jordan Pickford. Es que el meta del Everton le tapó el lanzamiento a Manuel Akanji y marcó la diferencia en la tanda de penales, que se definió por 5 a 3 a favor del ‘Three Lions’.

De esta forma, los dirigidos por Gareth Southgate se vuelven a meter en las semifinales de la Eurcopa y esperan por el ganador de la llave entre Países Bajos y Turquía.

