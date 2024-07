Comparte

Este domingo el piloto británico Lewis Hamilton volvió a consagrarse campeón en un Grand Prix de la Fórmula 1 luego de tres años. Fue en el GP de Silverstone, en su Inglaterra natal, donde uno de los mejores competidores de los últimos tiempos en el deporte motor se sinceró tras la carrera.

En medio de lágrimas, Hamilton reconoció el calvario que ha vivido luego de perder el título mundial de 2021 ante Max Verstappen: “Lo pasé muy mal, con el equipo, había muchos pensamientos y muchas dudas a mi alrededor hasta el punto de pensar si quería continuar”.

Por lo mismo, el inglés valoró aún más la victoria de este fin de semana. “Levantarte a tener éxito de nuevo es el sentimiento más increíble que recuerdo. Mi corazón va a tope, he tenido momentos increíbles aquí pero hoy, cuando he cruzado la meta, algo se ha liberado dentro de mí”, añadió en entrevista a Sky Sports.

Hamilton y el apoyo familiar

“Supongo que lo llevaba dentro dos años, nunca he sentido tantas emociones tras una victoria, nunca he sentido algo así y muchas veces me he preguntado por qué no lloro, eso no me pasa a mí, pensaba y, hoy, me ha pegado fuerte”, añadió.

Por último, valoró el apoyo de su familia y sus seres queridos en medio de estos últimos años sumergido en una situación bien complicada. “No podría haberme levantado sin mis amigos, mi familia, mi padre vino de repente a darme mi primer casco, siempre he pensado que mis padres eran mis únicos fans. Tener ese apoyo ha sido increíble, recibir toda esa energía me ha levantado”, concluyó.

A comienzos de este año se confirmó la noticia de que Hamilton competirá en Ferrari para la siguiente temporada, por lo que esta victoria asoma como una verdadera despedida icónica en su actual equipo, McLaren.