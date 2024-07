Comparte

Vasco da Gama hace oficial el retorno de Philippe Coutinho luego de 14 años fuera del club. El brasileño será compañero de Pablo Galdames en el cuadro dirigido por Álvaro Pacheco.

Tras un largo períplo por Europa, Coutinho regresó al club donde se formó y dio sus primeros pasos. El jugador jugó 19 partidos, marcó un gol y tres asistencias en su estancia en Vasco antes de ser vendido a Inter de Milán.

El volante de 32 años viene de jugar en el Al Duhail de Qatar y Aston Villa nuevamente cede al futbolista al cuadro brasileño. Su mejor momento lo vivió en Liverpool, el cual le permitió ser vendido por 135 millones de euros a Barcelona en 2018.

“Es una sensación de gran felicidad, alegría y no puedo esperar a jugar. He vivido mucho tiempo fuera, así que realmente es una sensación de volver a casa, al lugar donde me crié, al club al que amo“, aseguró Coutinho en la web oficial del club.

El mediocampista llega a Vasco donde será compañero de un chileno, Pablo Galdames, quien está en el club desde este 2024.