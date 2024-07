Luego de que Estados Unidos despidiera a Gregg Berhalter por el fracaso en la Copa América, la Federación pensó en Jürgen Klopp para que asumiera la dirección técnica de la selección.

Según consignó The Independent, la Federación de Fútbol de Estados Unidos se contactó con el entrenador alemán para que encabezara a la selección en el Mundial que coorganizará junto a México y Canadá.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por The Athletic, Klopp rechazó la propuesta y les informó que no estaba interesado en dirigir al seleccionado norteamericano.

Los otros candidatos que baraja Estados Unidos para su banca son Wilfried Nancy, Steve Cherundolo y Patrick Vieira.

