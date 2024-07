Comparte

Esta jornada Universidad de Chile puso a disposición las entradas para la semifinal de vuelta de la Zona Centro Norte ante Everton de Viña del Mar, el cual se disputará el próximo domingo a las 17:30 horas.

Información oficial entradas Universidad de Chile 🆚 Everton en el Estadio Nacional por la semifinal vuelta de la Copa Chile 🏆🏟️ 🔜 Venta General: Hoy 14:00 horas

Sin embargo, el valor de los tickets provocó la molestia de la barra Los de Abajo, quienes emitieron un comunicado exigiendo una rebaja en el valor de los boletos para el próximo encuentro o de lo contrario van “a tomar medidas”.

“Ya no aprenden más. Una pequeña solicitud le hemos pedido, asignar canje de entradas para abonados y bajar los excesivos precios de las entradas. Es realmente vergonzoso que hasta la contra les venda a sus hinchas entradas a precios justos”, comenzó el descargo de los barristas.

“Azul Azul dejen de robar porque lo van a lamentar muy fuerte. ¿Les gusta ver el estadio lleno? A nosotros también, pero no será a costa de los bolsillos de los hinchas más fieles que con tal de asistir a ver a la U gastan lo que no pueden. Ver a la U no es un lujo, ver a la U es el sentimiento de miles”, agregaron.

Amenazan con tomar medidas

En ese sentido, la barra advirtió a la concesionaria que “tendrán que asumir todas las consecuencias, las que ustedes hacen vista gorda de la situación que los hinchas exponen. Lean sus redes sociales y se darán cuenta de lo que el hincha de la U pide”.

“Si para el próximo duelo no ponen precios acordes a la realidad de los Bullangueros, vamos a tomar medidas. Van a caer y se los advertimos”, sentenciaron.