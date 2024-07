Comparte

Carlos Palacios le dio la clasificación a Colo-Colo ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile. El delantero, formado en Unión Española, anotó el único tanto del partido. A pesar de su actuación destacada, Palacios dejó en duda su futuro en el Cacique.

Palacios reconoció contactos directos con Boca Juniors. “Conversé con Román, como siempre. Desde enero llevo una relación muy bonita con él. Me ha tratado súper bien”, señaló a TNT Sports. “No sé qué me ve… Le mando un abrazo“, agregó.

Futuro incierto y palabras para sus críticos

El delantero lanzó un mensaje irónico a sus detractores. “Que le pregunten a Riquelme qué me ve, porque acá dicen que no saben qué me ve“, dijo. “Estoy feliz de que el último ’10’ me llame. Me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado. Hemos hablado de fútbol”, añadió.

“No sé qué me ve. Leo en Internet que no saben qué me ve… La dejo ahí. Quizás esa pregunta es para él. Se dicen muchas cosas”, expresó Palacios. A pesar de las dudas sobre su futuro, disfruta jugar en Colo-Colo. “El sueño lo cumplo todos los días“, declaró.

Palacios destacó la importancia del partido ante Santa Cruz. “Fue un partido difícil. Es un equipo que supo jugar muy bien, nos cerraron los espacios. Estamos felices porque clasificamos y vamos a pelear la Copa Chile“, aseguró.

Compromiso con Colo-Colo y la Copa Chile

El futbolista subrayó la importancia de la Copa Chile para el equipo. “Nos ayuda muchísimo como grupo para seguir formando lo que queremos. Queremos pelear todos los torneos”, indicó. “Estamos bien en los tres torneos. Todos han tenido oportunidad y han demostrado que están para jugar en Colo-Colo”, destacó.

“Somos un grupo fuerte, un grupo sano. Todos estamos comprometidos, todos sabemos lo que queremos“, finalizó Palacios. Con su gol y declaraciones, el delantero reafirma su compromiso con el equipo, aunque su futuro sigue siendo incierto.