Las críticas de Marcelo Bielsa en la Copa América recibieron el apoyo de uno de los arqueros históricos del fútbol sudamericano en la década de los 90’s.

Se trata del meta paraguayo José Luis Chilavert, quien disputó dos campeonatos mundiales y fue figura en Vélez Sarsfield, de Argentina, respaldó los dichos del rosarino contra la organización de la Copa América.

“Estados Unidos no estaba preparado para organizar la Copa América 2024. Quedó absolutamente demostrado y tanto a Conmebol como a (Alejandro) Domínguez les importaba la recaudación”, señaló el ex portero de la selección paraguaya a radio Sport 890.

“A la Conmebol no le preocupan los jugadores, ellos buscan la recaudación y beneficiar a sus amigos. Yo le llamó Corruptbol“, añadió.

Además, Chilavert se refirió a las críticas que deslizó Marcelo Bielsa contra la organización de la Copa América al defender a los jugadores de la selección uruguaya por los incidentes tras las semifinales ante Colombia.

Chilavert apunta a Domínguez

“Le quieren caer duro a Bielsa por sus dichos. Lo que busca Domínguez es acallar. No le gusta que le digan verdades. Se cree que es el rey del fútbol”, apuntó.

Pero no se quedó ahí y complementó que “mis valores no tienen precio. Yo quiero lo mejor para el fútbol, no que los directivos de vuelvan millonarios. El hincha paga entradas para vez a sus ídolos, no a sus dirigentes”.

“Es momento de que (Ignacio) Alonso -presidente del fútbol uruguayo- y su gente le diga a (Alejandro) Domínguez que se está equivocando. Domínguez se cree el dueño del fútbol. Muy pronto van a caer”, agregó.

Por último, el paraguayo culpó al campo de juego por la dura lesión que sufrió Lionel Messi en la final del torneo continental: “La lesión de Messi se da porque la cancha no estaba en condiciones. Un césped normal se levanta y queda el pozo en la cancha”.}