Esta jornada FC Barcelona presentó su nueva indumentaria, la cual vestirá durante la temporada 2024-25.

La nueva camiseta del club rinde tributo a los orígenes del club, aprovechando el aniversario 125° del elenco culé.

Por ello, para la presentación, el Barça recurrió a algunas leyendas del club, como Ronaldinho, Iniesta y Puyol.

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024