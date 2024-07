Una vez terminada la Eurocopa los clubes del Viejo Continente continúan reforzándose de cara a la temporada 2024-25. Y esta jornada fue AC Milan el que confirmó un nuevo fichaje.

Se trata de Álvaro Morata, capitán de la selección de España que se coronó campeona de Europa hace algunos días.

Procedente de Atlético de Madrid, el delantero firmó con el elenco rossoneri hasta el 30 de junio de 2028.

A lo largo de su carrera, el atacante ha jugado un total de 506 partidos y anotado 172 goles. Además, ha conquistado dos Champions League, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos títulos de Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos títulos de Serie A, tres Copa Italia, dos Supercopas de Italia y una FA Cup.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫

Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) July 19, 2024