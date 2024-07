Comparte

El nombre de Reilly Opelka quizás no sea muy conocido entre los fanáticos del tenis. El estadounidense, actual 1187 del ranking ATP está protagonizando uno de los retornos más espectaculares del circuito, luego de estar casi ocho meses alejado de las canchas.

En noviembre de 2023 había disputado su último partido, y esta semana volvió a la competencia en el ATP de Newport, en Estados Unidos, donde lleva tres victorias consecutivas. Esto le basto para transformarse en el semifinalista con el ranking ATP más bajo desde 1990.

¿Qué tuvo a Opelka alejado del circuito?

En una entrevista con The Palm Beach Post, el ex 17 del mundo detalló cuáles fueron los motivos que lo tuvieron a punto del retiro. En agosto de 2022 tuvo un problema de cadera que le resultaba interesante. Luego de someterse a exámenes, se enteró de que un tumor benigno se instaló en la articulación, por lo que tuvo que operarse cuando comenzaba el US Open de ese año.

“El tumor se movió y se atascó en mi articulación, literalmente no podía mover la pierna. Estuvimos retrasando la cirugía durante tiempo que se terminaron rompiendo un par de piezas, así que literalmente no podía caminar cuando me levantaba. Entonces, me inyectaban un líquido y podía volver a caminar de nuevo, pero las piezas se habían roto y había fragmentos en mi articulación de la cadera. Podría haberme causado daños más adelante, por suerte vi a un cirujano increíble, no puedo creer lo bueno que era”, señaló Opelka al medio estadounidense.

Tras superar dicha molestia física, pero seis meses después de terminar su recuperación, su muñeca derecha hizo saltar todas las alarmas: una tendinitis lo obligó a pasar nuevamente por el quirófano. Sin embargo, la cirugía salió mal. En octubre de 2023 intento disputar un Challenger, pero solo soportó jugar un encuentro.

“En este caso vi a un mal cirujano, metió la pata de entrada y se infectó la zona, tenía un dolor insoportable. No podía dormir por la noche, tenía dolor en el brazo y en la mano, necesitaba una segunda cirugía y eso me generó problemas después con el yeso en mi brazo, aquello me provocaba problemas nerviosos“, aseguró el tenista.

Durante ocho meses el norteamericano tuvo la carta del retiro en la mano: “El hecho de estar ahí fuera, simplemente, esa es la mejor parte. Hubo un momento en el que no estaba seguro de si eso volvería a suceder. Claro que pensé que en retirarme, estaba listo para dejarlo, siempre he sido muy consciente de todo lo que me pasó. Creo que soy bueno para sacar lo mejor de mí en ciertas situaciones pero, en este caso, estaba totalmente preparado para terminar”.

“Hay mucha vida más allá del tenis, así que me agarré en todo momento a este enfoque. Nadie quiere estar herido durante tanto tiempo, pero estaba mejor equipado para manejarlo que la mayoría. Todos sabemos de lo que soy capaz cuando me siento saludable, así que mi objetivo es mantenerme sano. Estoy tratando de afrontar una programación completa, aumentar mi resistencia, tanto la de mi brazo como en intensidad a lo largo de un partido. Quiero completar una temporada entera, como hace un par de años. Ese es el objetivo principal en estos momento“, sentenció el ex número 17 del mundo.

Este sábado Opelka buscará volver a disputar una final ATP cuando enfrente a Alex Michelsen (61°) en las semifinales del torneo sobre césped de Newport.