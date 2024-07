Comparte

El posible retorno de Charles Aránguiz a la Universidad de Chile se llevó toda la atención de los hinchas durante el mercado de fichajes. Sin embargo, desde Brasil echaron por tierra los sueños azules.

El representante de jugadores a cargo del Príncipe, Adré Cury, señaló que “Charles Aránguiz no tiene nada en este momento para salir“, en conversación con el medio Revista Colorada.

“No hay negociación para que se vaya del Inter“, aseguró el representante. Las palabras de Cury se suman a las del técnico de Inter, Eduardo Coudet, quien hace un par de semanas señaló que “no estoy al tanto de las noticias, no tengo redes, ya saben. Leo y escucho muy poco. Charles es un jugador fundamental para nosotros. Es importante dentro del vestuario, es un referente; necesitamos entradas, no salidas, esa es la realidad”.

Así, la U tiene un nuevo obstáculo para repatriar a uno de los jugadores más queridos por la hinchada de los últimos años. Actualmente, el Príncipe lleva varias semanas lesionado, por lo que no ha podido ser parte del equipo en el brasileirao.

Charles Aránguiz partió de Universidad de Chile en 2014, luego de ganar tres títulos nacionales, una Copa Chile y la Copa Sudamericana. De ahí, partió al Udinese, que lo mandó a préstamo a Inter de Porto Alegre, donde se transformó en figura antes de partir al Bayer Leveruksen.