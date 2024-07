Comparte

Luego de terminar lesionado en el triunfo de Colo-Colo sobre Unión Española, Arturo Vidal llegó hasta la clínica Meds para realizarse los exámenes médicos. El volante evidenció dolor aún en la zona afectada y aprovechó de referirse a la posible llegada de Mauricio Isla al Cacique.

“Ahí el doctor va a decir cómo salió el examen pero tengo dolor, es normal. Vamos a ver qué pasa, cómo se da el examen y ver la recuperación, ojalá sea lo más rápido posible”, comenzó diciendo Vidal a la salida del centro médico.

“Esto duele, nunca lo había sentido, pero tengo fe de que va a pasar rápido. Tengo tiempo todavía para el partido con la U, para la Libertadores así es que espero recuperarme lo antes posible. Fue muy fuerte, en el músculo, pero vamos a ver qué pasa en estos días”, añadió.

Ante la consulta sobre el posible fichaje de Mauricio Isla en Colo-Colo, Vidal señaló que “ya estoy aburrido, no me pregunten más por jugadores. Para mí el equipo está cerrado, no sé qué va a pasar, si va a llegar alguien o no, pero para mí ya está cerrado. Empezó el campeonato así que hay que pensar en los rivales no más y en mejorar lo que se hizo el domingo”.

“Llegó el delantero que queríamos, un delantero de calidad, de mucho nivel, que le fue muy bien en Estudiantes y salió campeón el año pasado y basta, los demás están. Si el entrenador necesita otros jugadores él verá el fútbol de forma diferente. Para mí, ya llegó el jugador que necesitábamos“, agregó el volante.

Por último, Vidal sostuvo que “el que llega, lo vamos a apoyar, va a tener que venir a luchar y pelear el puesto porque todos están con las ganas de jugar y los necesitamos a todos. No te puedo hablar de un puro jugador porque le faltaría el respeto a mis compañeros. No es necesario”.