Comparte

A solo días del inicio de los Juegos Olímpicos la delegación de Países Bajos está en el centro de la polémica. Esto debido a los antecedentes penales de uno de sus atletas, el cual competirá en París 2024.

Se trata de Steven van de Velde, voleibolista de playa de 29 años, que hace una década fue condenado a cuatro años de cárcel por violar a una niña de 12 años.

La presencia del deportista neerlandés en los JJ.OO. ha causado la indignación de otras delegaciones. La australiana, por ejemplo, se manifestó a través de la jefa del grupo, quien afirmó que “si un atleta o un miembro del personal tuviera esa condena no se le permitiría ser miembro de nuestro equipo”.

Van de Velde, en tanto, admitió que cometió el “peor error” de su vida, aunque se defendió asegurando que “se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo. Y no lo soy, de verdad que no lo soy”.