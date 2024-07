Comparte

El tenista Alejandro Tabilo (21° del ranking ATP) tuvo una jornada de dulce y agraz durante este miércoles. Y es que casi al mismo tiempo en que quedó eliminado del ATP 250 de Kitzbühel a manos de Matteo Berrettini (50°), el chileno supo que será uno de los 20 preclasificados en París 2024, luego de que se confirmara la baja del número uno del mundo, Jannik Sinner.

En la cancha, Tabilo estuvo muy lejos de su mejor tenis y no pudo hacer mucho ante el italiano, ganador del ATP de Gstaad la semana pasada. El europeo se impuso por parciales de 7-6 (4) y 7-6 (5).

La clave del partido pasó por el primer servicio, donde el oriundo de Toronto solo tuvo un 53% de efectividad, mientras que su rival alcanzó un 82% de efectividad.

La nota alegre para Tabilo de la jornada la puso el italiano Jannik Sinner. El número uno del mundo se bajó de París 2024 aquejado de una amigdalitis y le dejó la pista despejada al chileno para ser uno de los 20 preclasificados que tendrá el tenis en estos Juegos Olímpicos. De esta forma, el chileno evitará medirse ante jugadores top 20, al menos, hasta los octavos de final.

“Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara. Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante”, señaló Sinner en sus redes sociales.