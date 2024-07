Comparte

Esta jornada O’Higgins de Rancagua presentó a Vicente Fernández como su nuevo refuerzo. En su primera conferencia de prensa como jugador del club, el lateral izquierdo contó sus motivaciones para llegar a la escuadra celeste.

“Me considero como un jugador que tiene un gran despliegue dentro de la cancha, me gusta dar seguridad defensiva, pero también llegar a complementar el ataque con mis compañeros. La verdad es que me gusta sumarme y participar ahí. Me considero un lateral con buena salida, con buena técnica y tácticamente inteligente para poder estar bien parado y seguir las instrucciones y lo que necesite el equipo”, comenzó diciendo el jugador en rueda de prensa.

“En Australia jugué todos los partidos que estuve disponible. Llegué a mitad de temporada y desde que llegué entre el primer fin de semana en el segundo tiempo y de ahí no salí más, jugué de titular todos los partidos, y muchos minutos, de 60 para arriba, y varios partidos jugué los 90’. Me siento bien físicamente, sí tuve esta para entre que terminó el torneo en Australia y que llego acá. Pero como dije, me mantuve entrenando y estoy apto y disponible para este fin de semana”, añadió.

Por último, Fernández reveló sus motivaciones para llegar al elenco rancagüino. “La confianza que me entregaron en saber que estaban interesados en mí. Y lo que significa O’Higgins, a nivel nacional todos los futbolistas sabemos lo que significa estar acá, en un lugar como el Monasterio Celeste, jugar en El Teniente, con el aforo que siempre lleva el equipo y lo que conlleva la institución. Eso fue un aliciente que me motivó a tomar la decisión de estar acá y la confianza que sentí cuando supe del interés”, cerró.