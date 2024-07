Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos calificó de “inexplicable” el traspaso de Francisco Arancibia a Universidad Católica, debido al rendimiento del atacante en Cobreloa, su último club.

“Es inexplicable. El que vio jugar a Arancibia y a Cobreloa este semestre… por algo Cobreloa está peleando abajo. Lo ha salvado Insaurralde un poquito, Juan Leiva ha jugado relativamente bien, pero el resto…”, comenzó diciendo el comentarista.

“Me llama la atención viendo el rendimiento que tuvo Arancibia en Cobreloa. Lo vi, me tocó comentar varios partidos, entonces lo vi muy concentrado. Me tocó uno de los buenos partidos que jugó, que fue ante la U, pero es un rendimiento mediocre, de un equipo que está peleando el descenso”, añadió.

Por último, a raíz de las declaraciones de Tiago Nunes, De Tezanos apuntó que Arancibia “ha tenido oportunidades en equipos grandes, es cierto, pero no ha rendido en equipos grandes”.

“Aquí hay una cuestión objetiva y futbolística, no ha tenido un buen año. Habiendo tantos jugadores, hablan de los departamentos de scouting… yo digo ‘¿esto es lo que lograron producir?’. Me parece llamativo. Ojalá me equivoque y la rompa”, sentenció.