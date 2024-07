Comparte

La abanderada chilena en París 2024, Antonia Abraham, se refirió a lo que será la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos y sus ganas de pelear por una nueva medalla para el Team Chile.

En entrevista con El Mercurio, Abraham señaló que “para mí era un sueño. Generalmente no podemos ir a ninguna inauguración porque competimos al día siguiente o estamos lejos. Nunca lo esperé. Cuando me llamó Miguel Ángel Mujica (presidente del COCh) quedé en shock. No podía creer que me hayan elegido“, para ser la abanderada nacional.

“Siento que es un premio a mi trayectoria, pero también para el remo, que lo ha hecho increíble todos los años que estuvo Bienvenido (Front) al mando. Va a ser algo único, muy especial, con unos Juegos postpandemia, cuando todo ya volvió a la normalidad, los Juegos Olímpicos reales, con público. Va a ser precioso”, añadió la medallista chilena en Santiago 2023.

Sobre Nicolás Jarry, Abraham sostuvo que “lo conozco. Nos hemos cruzado en algún evento, pero nunca hemos hablado. Es un honor, un orgullo y un sueño poder desfilar con un tremendo deportista como él“.

También la remere nacional se refirió al recinto donde competirá en París 2024, el Estadio Náutico Vaires-sur-Marne, y aseguró que “no lo conozco y dicen que las condiciones no son muy buenas en cuanto al viento y las olas, pero tenemos la capacidad de adaptarnos bien a las situaciones“.

“No nos gusta mucho comentar nuestras expectativas. Queremos ir a hacer regatas muy buenas y dar nuestro cien por ciento. Eso va a ser clave y nos va a posicionar donde tenemos que estar; y si es entre las ocho mejores, será así. Obviamente entrenamos con la medalla olímpica en la cabeza y no nos achicamos ante nada. Hemos trabajado por estar lo más arriba y llegar a esa final olímpica”, concluyó.