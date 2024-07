Comparte

En un nuevo capítulo de Fuera del Área, Mauricio Pinilla conversó con el histórico delantero de la selección chilena Carlos Caszely. El ariete, además de su brillante carrera en el fútbol, incursionó en la escritura con la publicación de libros, recientemente honrado con una calle que lleva su nombre en su querida comuna de Santiago.

Carlos Caszely y el homenaje en Santiago Centro

Sobre el homenaje que resultó en el cambio de nombre de la calle en la que nació, en pleno barrio Bascuñán de la comuna de Santiago, Caszely señaló que “fue muy emotivo, maravilloso. No es normal que en este país se hagan homenajes en vida. Hace algunos días, cuando muere Claudio Reyes, todo el mundo decía que podían haberle hecho un homenaje antes, pero aquí es muy difícil. Por eso fue muy emotivo”.

“Esto lo pidió un chico, José Lizama, por el año 2010, 2012. De ahí que estaban pidiéndoselo a distintos alcaldes, hasta que hace un mes me llamó la alcaldesa de Santiago y me dijo que el consejo, por unanimidad, aprobó ponerle mi nombre a una calle“, explicó el ex ariete de Colo-Colo.

“Yo lo venía masticando hace como 10 años porque toda la gente del barrio estaba detrás de esto. Creo que juntaron como 5.000 firmas para cambiarle el nombre a la calle en que yo vivía y jugábamos las pichangas“, detalló.

Sobre el lugar en el que se realizó este homenaje, Caszely contó que “nací en la comuna de Santiago. Cuando me preguntan siempre digo que a todos los deportistas, artistas, escritores, científicos… todos quienes han hecho algo por el país deberían tener su nombre en una calle. Pongámosle nombre de quienes hicieron algo, más allá de los futbolistas. Por ejemplo, Humberto Maturana debería tener una calle, un gallo capo. Todo hombre que hizo algo por Chile debería tener su reconocimiento”.

Al sentir el cariño de la gente, Caszely asegura que “ha sido maravilloso. Debo reconocer que a poca gente no le gusta cuando yo digo que soy profeta en mi tierra. Donde voy recibo cariño y respeto de toda la gente. Y eso, me deja muy tranquilo desde que salgo de la casa, hasta que llego. Pero antes de salir hay un sentimiento y cuando llego hay un sentimiento que es triste, de angustia, de dolor”.

“El mundo está deshumanizado, mira las guerras, mira lo que pasó con Trump que le metieron un balazo. No puede ser, estamos en un mundo que se está haciendo mierda y totalmente inhumanizado“, reflexionó el finalista de la Copa Libertadores 1973 con el Cacique.

Hace un mes, Carlos Caszely lanzó su libro titulado “No estoy de acuerdo con lo que pienso“, un recopilatorio de frases icónicas en el mundo del deporte. “Es el cuarto libro que escribo con Juan Oyanedel. Hace dos años estábamos los dos bien tristes y empezamos a ver que podíamos sonreír un poco y empezamos a buscar frases de deportistas del mundo y encontramos una cantidad de frases impresionantes“, contó.

“Ese libro está en las librerías, a la venta, son 190 frases de chilenos, mexicanos, colombianos, españoles, franceses, ingleses, italianos… de todo el mundo, que son geniales. Cuando uno escribe libera un poco de tensiones. Hay gente que se mete en la droga o en el copete, yo creo que es bueno escribir, porque esa sangre negra que a uno le corre por las venas, se traduce en poder escribir y uno se siente más aliviado, es mi caso, es una muy buena terapia“, explicó el ex futbolista.

