Ben Brereton Díaz continuará su carrera en la Premier League. Así al menos lo aseguran desde el Europa, donde revelaron que el delantero chileno tiene todo acordado para dejar Villarreal y volver al fútbol inglés.

De acuerdo a la información del periodista experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el seleccionado nacional llegó a un acuerdo con Southampton, club que ascendió en la reciente temporada a la máxima categoría de Inglaterra.

La operación, según la misma fuente, rondaría los 7 millones de libras esterlinas. Además, Romano detalló que los términos personales están cerca de ser acordados, por lo que la firma es inminente.

Brereton, que fue ‘congelado’ en Villarreal, viajaría pronto a Inglaterra para sellar su traspaso a Southampton y volver a la Premier League, competencia que disputó junto a Sheffield United en la segunda parte de la temporada 2023/24.

🔴⚪️🇨🇱 Southampton agree deal to sign Ben Brereton Díaz from Villarreal, fee will be around £7m.

Personal terms also on the verge of being agreed, deal set to be signed soon.

He’s ready to travel to complete the move, as called by @diarioas. pic.twitter.com/ZVBPBthevu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024