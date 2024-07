Comparte

La derrota de la U ante Audax Italiano profundizó una crisis al interior del plantel azul y para Cristián Caamaño los principales responsables son los dirigentes del club. En Puntapié Inicial, el comentarista de Deportes en Agricultura señaló a los mandamases azules por la tardanza en contratar refuerzos de cara al segund semestre.

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño apuntó que los dirigentes de la U “deberían estar dando la cara en este momento. ¿Por qué el equipo está sin refuerzos? ¿Por qué tiene que seguir Álvarez dando explicaciones que tienen que dar a los dirigentes? ¿Por qué va a estar metiendo la mano al bolsillo? porque están esperando el llamado Marcelo Peche. ¿Por qué le ha costado tanto la U cerrar dos refuerzos?”.

“Teniendo la posibilidad de haberlo hecho hace mucho tiempo. La evaluación que hizo Álvarez me llama la atención. Los refuerzos son por las primeras 15 fechas. Pero es que en estas dos fechas han pasado cosas que no contabas“, añadió.

Por último, Caamaño repasó a la delantera azul y aseguró que “hoy le falta un delantero. La U no puede terminar con tres delanteros, con tres delanteros no va a ser campeón con Fernández, Palacios y Pons, ningún delantero. No es la cantidad, es la calidad de los jugadores. Más que el pasado. Hoy tiene poco”.

Univerisdad de Chile ganó solo uno de los últimos cinco partidos en el campeonato Nacional y marcha en la segunda posición de la tabla con 33 puntos, los mismos que la UC, uno por debajo del líder, Coquimbo Unido, y uno más que Colo-Colo, que marcha en la cuarta ubicación.

El próximo desafío para la U será este domingo 04 de agosto a las 17:30 horas ante Deportes Copiapó en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la fecha 18 del Campeonato Nacional.