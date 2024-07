Comparte

Luego de su eliminación en el singles de París 2024 ante Djokovic, Rafael Nadal analizó lo que fue su último duelo individual en unos Juegos Olímpicos. Además, abordó los rumores de retirada una vez finalizada la cita de los cinco anillos.

En zona mixta, el ex número uno del mundo sostuvo que “un jugador ha sido mucho mejor que el otro y hay que aceptarlo. Durante una hora ha sido duro de digerir todo lo que estaba pasando, aunque lo he hecho. He intentado estar con la actitud y la mentalidad adecuadas para aceptarlo porque sabía que había una posibilidad de que el duelo fuera así“, aseguró.

Nada que hacer ante Nole

“No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba y él tampoco me ha regalado prácticamente nada. Yo no he tenido la calidad de bola continuada para crearle problemas. A partir de ahí tampoco tengo las piernas de hace 15 años. Así que sin la calidad de bola y las piernas de hace 15 años no vas a crear problemas al mejor de la historia ¿no?”, añadió Nadal.

“A partir de ahí es fácil el análisis, no he estado a mi nivel, él sí y la reacción no ha sido completa. He conseguido recuperar hasta el punto de tener opciones del 5-4 arriba pero no he sido capaz de convertirla y se acabó”, sostuvo.

Sobre las enseñanzas que le deja esta participación olímpica, Nadal relexionó que “creo que a estas alturas poco hay que aprender. Tengo la suficiente experiencia para saber que cuando uno no es capaz de dar el nivel que necesita en partidos de esta exigencia, y yo no he sido capaz, pequeñas diferencias hacen que haya una gran diferencia en el cómputo global del juego”.

“En ese sentido, las decisiones que tenga que tomar después de esto las tomaré después de aquí. No es momento de venirse abajo porque me queda el dobles y estoy en competición. Es el momento de aceptar una derrota dura por la forma, pero también por la forma es más fácil de aceptar. A partir de ahí, tener la mentalidad adecuada, que sé que en eso no voy a fallar seguro, para mañana estar listo”, complementó.

Nadal acalla las voces del retiro

Ante la consulta de un eventual retiro tras los Juegos Olímpicos, Nadal dijo que “juro que no puedo estar pensando todo el día en eso. Vengo aquí y me preguntáis cada día lo mismo y al final es muy difícil recuperar un nivel óptimo si pienso en si me retiro o no”.

“Vengo de dos años muy difíciles, con muchos problemas físicos que no me han permitido tener una continuidad. Por eso me he dado un tiempo extra para ver si era capaz de recuperar muchas cosas pero si me preguntáis siempre por la retirada es imposible porque estás siempre con la mosca detrás de la oreja que no te deja desarrollar lo que necesitas para darte la opción real”, sumó.

Pero no se quedíó ahí, y aprovechó de repasar lo duro que han sido las últimas tempordas en el circuito. “Llevo dos años sufriendo, me he operado de la cadera, he estado mucho tiempo de recuperación y ahora me voy sintiendo mejor físicamente. Evidentemente si siento que no soy competitivo voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito la verdad. No es fácil recuperarse de una operación de cadera”.

“Yo intento hacer lo que puedo para intentar disfrutar y para darme la opción de ser competitivo. Si no tengo más ganas de jugar lo comunicaré y ya está, pero voy a vivir el día a día para elegir lo que tenga que hacer“, concluyó.