Este martes Ben Brereton fue oficializado como nuevo refuerzo de Southampton. El delantero chileno dejó definitivamente Villarreal para regresar a la Premier League, torneo que disputó durante la segunda parte de la temporada 2023-24.

En el elenco de Los Santos, el seleccionado nacional se reencontró con un viejo conocido, con quien compartió durante su estadía en Blackburn Rovers.

Se trata de Adam Armstrong, delantero inglés que coincidió con Brereton entre las temporadas 2017-18 y 2020-21.

Big Ben y el atacante inglés forjaron una gran dupla en ataque en el Blackburn, marcando 47 y 63 goles, respectivamente.

Reunited and it feels so good 🎶@benbreo ❤️ @AdamArma9 pic.twitter.com/2vtVTfMB8I

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2024