El pasado lunes, en la ronda clasificatoria para la final de Skateboarding Street masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024, el colombiano Jhancarlos González realizó un vergonzoso gesto que dio la vuelta al mundo.

Tras un fallo durante la competencia, González, ofuscado, le mostró el dedo medio a la cámara de la transmisión oficial, lo que causó gran revuelo.

El gesto a la cámara lo dice absolutamente todo, hoy no fue el día para Jhancarlos González en el #SkateBoarding. #JuegosOlímpicos | #Paris2024 pic.twitter.com/23IPVd2J4r — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) July 29, 2024

Luego de lo ocurrido, el deportista colombiano utilizó sus redes sociales para disculparse por su actuar y explicó que no se sentía cómodo con la presencia de las cámaras de TV.

“Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”, comenzó diciendo.

“Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, les advertí que no pusieran la cámara delante de los obstáculos”, agregó.

Por último, el colombiano afirmó que “no será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo”.