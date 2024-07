Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello criticó la cantidad de partidos que se juegan en el fútbol chileno y lanzó una advertencia respecto al Mundial Sub 20 que organizará nuestro país en 2025.

“Pese a todo lo que ocurrió el 2020 con la pandemia y el estallido social, se profundiza esta conducta de no jugar nada”, comenzó diciendo el comentarista.

“El Mundial Sub 20 de burundanga que están armando, con cinco sedes y todas cerquita de Santiago. Curiosamente, de las ciudades cerca de Santiago, hay una, la más lejana, que es donde el vicepresidente de la ANFP era dirigente, Talca. Justo”, dijo sobre la cita mundialista.

“¿Cuál es el tema de fondo? Que no se va a hacer en mayo. El comité organizador es un desastre. No se hará en mayo, se hará en octubre… cuidado, que no vengan los clubes a decir ‘no, es que nos va a interrumpir el campeonato el Mundial sub 20, terminemos la temporada en septiembre’. Cuidado porque ya algunos deben estar con la idea”, sentenció.