Real Betis de Manuel Pellegrini continúa reforzándose de cara a la temporada 2024-25. Y es que el elenco del Ingeniero habría abrochado a un nuevo jugador.

Así lo reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, tras el amistoso donde los béticos cayeron por 2-3 ante Manchester United en Estados Unidos.

Se trata del lateral izquierdo chileno-suizo, Ricardo Rodríguez, quien firmaría con Betis hasta junio de 2026.

Rodríguez, de madre chilena, es seleccionado suizo e incluso participó en la reciente edición de la Eurocopa.

⚪️🟢🇨🇭 Real Betis have reached an agreement with Ricardo Rodriguez to join the club as free agent.

Contract until June 2026, verbally agreed and waiting to get it signed. pic.twitter.com/OpBFli7Uw3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024